Потеряла любимца: Елизавету II настиг еще один удар

Елизавета II – большая поклонница собак. С раннего детства в ее доме жили корги. Зимой этого года принц Эндрю подарил ей двух щенков дорги – это помесь корги и таксы. Королева назвала их Фергус и Мюик. Как писали британские СМИ, именно они помогли пережить трудный период, когда принц Филипп был в больнице. Теперь же, как пишет The Sun, один из этих щенков по кличке Фергус умер в пятимесячном возрасте.

«Королева опустошена», — цитирует издание инсайдера, близкого ко дворцу.

Добавим, что Елизавета II переживает не лучший период своей жизни. В апреле она похоронила мужа, с которым жила в браке 73 года. На прошлой неделе принц Гарри сделал новое заявление, в котором сравнил жизнь во дворце с жизнью в зоопарке.

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