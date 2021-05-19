«Потрясающая София»: пятилетняя дочь Оксаны Баюл с блеском исполнила шпагат на льду

Девочка активно занимается фигурным катанием и уже делает определенные успехи в этом виде спорта.

Олимпийская чемпионка 1994 года в норвежском Лиллехамере в женском одиночном разряде по фигурному катанию Оксана Баюл в Instagram поделилась фотографией своей пятилетней дочери Софии. На кадре девочка с блеском исполнила шпагат на льду. Ребенок уже сейчас делает определенные успехи в фигурном катании. Не исключено, что в будущем девочка захочет повторить успех своей мамы и постарается стать олимпийской чемпионкой.

«Я никогда не была в состоянии сделать этот шпагат. Потрясающая София, фантастическая, превосходная. Это мои любимые слова». Оксана Баюл

«Прекрасная у вас наследница. Так держать!» «Оксана, ваша дочь идет по вашим стопам. Пожелаем ей удачи. Она растет настоящей чемпионкой, как и ее мама», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сейчас Оксана Баюл счастлива в браке со своим продюсером Карлом Джей Фариной. Он по происхождению итальянец.

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