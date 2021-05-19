Не Гарри и не Уильям: кому достанется дом принцессы Дианы

Двоюродный брат принцев Гарри и Уильяма – Луи Спенсер унаследует дом, где прошло детство принцессы Дианы. Речь идет об особняке в Нортгемптоншире и земле в 13500 акров. В доме с большим количеством комнат есть также картинная галерея.

У 27-летнего Луи Спенсера, которого называют копией принца Гарри, есть три старшие сестры. Тем не менее, поместье, где выросла леди Ди, достанется ему. Об этом пишет Mirror.

Добавим, что Луи родился и вырос в Кейптауне. Он является младшим из четырех детей Эрла Спенсера и его первой жены Виктории. Позже Луи переехал в Великобританию и учился в Эдинбургском университете.

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