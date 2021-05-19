Планирует присоединиться: принц Гарри в скором времени приедет в Лондон

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. В день ее рождения, 1 июля, в Кенсингтонском дворце будет открыт памятник. Его проектированием занимались принцы Уильям и Гарри на протяжении нескольких лет. Ранее сообщалось, что младший сын леди Ди не сможет приехать в Лондон из-за того, что Меган Маркл к тому времени станет мамой во второй раз. По другим предположениям, Гарри не хочет возвращаться в семью, где его холодно приняли, когда в апреле он приезжал на похороны деда, принца Филиппа.

Mirror сообщает, что герцог Сассекский обязательно приедет на это важное для него мероприятие. Об этом изданию сообщил один из приближенных ко дворцу.

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Напомним, на прошлой неделе принц Гарри сообщил, что хотел уехать из родного дома еще в 20-летнем возрасте. А после и вовсе сравнил королевскую жизнь с жизнью в зоопарке.

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