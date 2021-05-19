Кожаная свадьба: Меган Маркл и принц Гарри отмечают трехлетие совместной жизни

В ноябре 2017 году принц Гарри сделал предложение руки и сердца американской актрисе Меган Маркл. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Почти два года пара прожила в столице Великобритании, после чего начала строить свою жизнь в США. Летом 2020 года они обосновались в Монтесито, близ Лос-Анджелеса, где купили свой дом.

Периодически пара делает скандальные заявления. Так, в марте этого года они дали большое интервью Опре Уинфри, в котором рассказали шокирующие для многих подробности своей жизни в Лондоне. В том числе, обвинили дворец в расизме. На прошлой неделе принц Гарри вновь выступил с заявлением. Он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке.

Тем временем супруги готовятся к рождению второго ребенка. Летом Меган Маркл родит девочку. Их старшему сыну Арчи Харрисону в начале мая исполнилось два года.

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