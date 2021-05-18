Во всей красе: Ани Лорак в прозрачном платье из гипюра не скрыла изящные бедра на сцене

Ани Лорак давно доказала, что обладает красивым голосом и сильными вокальными данными. Еще в 2008 году она участвовала в «Евровидении» и заняла второе место. Поклонники удивляются тому, что с тех пор певица почти не изменилась. 42-летняя девушка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Более того, она носит наряды, которые подчеркивают ее достоинства.

Если в обычной жизни Лорак носит джинсы и лосины, также любит заменять каблуки массивными ботинками, то на сцене она предстает во всей красе. Певица любит сверкающие комбинезоне и элегантные наряды в пол. Но на этот раз она поделилась кадрами одного из выступлений. Тогда девушка вышла на сцену в прозрачном черном платье из гипюра. Наряд с открытой линией плеч также позволил ей блеснуть изящными бедрами.

Лорак исполнила хит Валерия Меладзе «Я не могу без тебя». Она также пояснила, что прекрасно относится к брату артиста Константину Меладзе, которые сочиняет песни и пишет музыку. Певица недавно дала интервью, в котором ее слова о композиторе восприняли неправильно. Она попросила не травить человека без причины.

Комментарии к посту девушка отключила. Однако поклонники стали обсуждать пост на фан-страничках. Многие выразили свое восхищение нарядом и красотой певицы. При этом пользователи Сети отметили, что в такую артистку сложно не влюбиться.

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