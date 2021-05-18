«Грудь словно выкатилась»: Глюкоза в алом купальнике на завязках блеснула «сочным» декольте

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, многим знакома с юных лет, так как снималась в «Ералаше». Потом она смогла построить карьеру певицы. Примечательно, что свою внешность одно время она скрывала. Но оказалось, что блондинка обладает модельными параметрами. Даже Ксения Собчак, когда отдыхала с ней на Мальдивах, не сразу решилась предстать в купальнике на одном пляже с артисткой.

Примечательно, что Глюкоза счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Мужчина любит заниматься с женой йогой и не запрещает ей публиковать пикантные фото. Недавно певица уже успела блеснуть фигурой в черном монокини. Она загорала у пруда, когда тепло впервые пришло в Москву. А 18 мая девушка даже поработать решила в купальнике алого цвета и шнуровкой на декольте. Артистка лежала на кровати, нежась в лучах солнца. При этом она сверкнула пышным бюстом.

В руках у блондинки были листы со сценарием. Примечательно, что она не забыла надеть кепку и накрасить губы помадой цвета мака.

«Ну и как работать в такую погоду?» — отметила звезда.

Поклонники восхитились красотой Натальи. Многие одарили комплиментами маму двоих детей. «Какая красивая», «Шикарная фигурка», «Хочется занырнуть в ложбинку, как лучик солнца», «Грудь словно выкатилась», «Фигурка манящая», «Это не бюст. Словно шарики-антистресс», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Напомним, 34-летняя певица недавно снялась в новой части фильма «Бабушка легкого поведения». В очередной раз она сыграла красотку.

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