«А такие бывают?»: Наталья Рудова в крохотном бикини смело оголила гром-бедра на яхте

Наталья Рудова является популярной актрисой. Она обладает эффектной внешностью, поэтому легко играет роковых красоток. Однако девушка признавалась, что ей предлагают однотипные ролики, поэтому она все реже на них соглашается. А вот отдыхать артистка очень любит. Она старается несколько раз в год ездить на море. Так минувшей зимой блондинка провела время в Дубае с Анастасией Решетовой, экс-возлюбленной Тимати.

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Теперь Наталья часто вспоминает этот отпуск. Накануне она поделилась смелым фото, сделанным на яхте. Тогда актриса принимала солнечные ванные с крохотном купальнике персикового цвета. В кадре она позировала в пол-оборота, блеснув не только грудью, но и показав округлые бедра во всей красе. Бикини едва прикрывало тело 37-летней девушки. Она грациозно стояла на фоне моря и любовалась солнцем, уходящим в закат.

«Хотела бы всю жизнь жить на море и никуда не уезжать», — заявила звезда.

Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие поразились тому, как выглядит актриса. Ее выдающие формы впечатлили подписчиков. «Уф , горячо! А такие бывают?», «Вот это формы», «Прям гром-бедра, не меньше», «Вот это орех! Такие бывают?», «Это лучший орешек», «Главное, что и талия есть», «Красивая со всех сторон», «Ну что за виды», Красоты неописуемые«, «Ким должна позавидовать», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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