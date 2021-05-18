«Шикарные ноги!»: Ирина Дубцова в золотом монокини обнажила округлые бедра на пляже

Певица в обнимку с пальмой запечатлелась на отдыхе. Она не постеснялась показать всю красоту своих форм.

Ирина Дубцова часто отдыхает в теплых краях. Она не скрывает, что на это у нее есть ряд причин. Певица не только выступает на сцене, но и пишет песни. При этом она растит сына Артема, которому 15 лет. Весной у мальчика обостряется аллергия, поэтому артистка в срочном порядке уезжает с ним на Мальдивы. Вот уже почти месяц она отдыхает на курорте. Девушка наслаждается вкусной едой, солнцем и океаном.

Примечательно, что Ирина минувшей зимой похудела. Она всегда много внимания уделяет внешности. При этом певица предпочитает одеваться сдержанно, но со вкусом. В ее аккаунте редко можно увидеть даже фото в бикини. При этом на отдыхе она носит струящиеся туники и мини-шорты, подчеркивающие ее женственность. Но теперь Дубцова поделилась пикантным снимком. Она позировала в золотом купальнике, обнимая пальму. При этом она закинула на дерево одну ногу, блеснув округлым бедром.

Ее пляжный лук дополняла соломенная шляпка. Монокини подчеркнуло каждый изгиб ее фигуру и тонкую талию. Сама артистка призналась, что в восторге от отдыха.

Поклонники в свою очередь стали обсуждать не только ее стильный купальник, но и точеную фигуру. «Такой изгиб в талии! Ох!», «Красивая львица», «Вы прям богиня пляжа», «Шикарные ноги, Ирина!», «Такая милашка. Обожаю. Вы очень красивая», «Ну полегче», «Еще стройнее стали, прям тростиночка», «Любуемся и машем», — прокомментировали пост подписчики.

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