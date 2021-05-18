«Не сдерживай себя!»: 51-летняя Ардова в блузке засветила «ложбинку греха» перед Галкиным

Максим Галкин уже больше 20 лет выступает на сцене. Он профессиональный пародист и юморист. Пока Примадонна воспитывает детей Лизу и Гарри, он регулярно ездит на работу. Недавно у артиста возобновились гастроли, но при этом он еще ездит на съемки передачи «Сегодня вечером», где общается с гостями.

18 мая Максим вновь оказался в студии. Впервые за долгое время он решил поделиться съемочным процессом. Однако сразу юморист смутился. За его спиной одна из гостей стала хвастаться декольте. Повернувшись, муж Аллы Борисовны увидел Анну Ардову в длинной блузке оверсайз и белых брюках. Она расстегнула несколько пуговиц, засветив бюст в кружевном лифе.

«А я специально! Красиво, я секс оставила, не надо было?» — спросила актриса. «Где?» — уточнил юморист. «Вот тут, немного секса оставила», — пояснила, показывая ложбинку звезда. «Правильно! Конечно», — одобрил ведущий. «Да? Могу застегнуться», — предупредила Ардова. «Не сдерживай себя!» — посоветовал Галкин.

Поклонники восхитились смелостью 51-летней артистки. Многие отметили, что не каждая решится блеснуть бюстом перед супругом Примадонны. Напомним, что Анна развелась со вторым мужем в 2017 году. У нее двое детей: Софья и Антон. Она не часто появляется на публике. Стоит отметить, что в уже зрелом возрасте актриса может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. При этом она подбирает женственные наряды, скрывающие изъяны.

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