«Способ получать клики»: Эмма Уотсон ответила на слухи о помолвке с новым бойфрендом

В западных СМИ прошла информация, что звезда «Гарри Поттера», 31-летняя актриса Эмма Уотсон обручилась со своим нынешним бойфрендом Лео Робинтоном. У этого слуха не было никакого подтверждения, просто пару вновь заметили вместе на пробежке на минувших выходных. Однако тема личной жизни «Гермионы» настолько привлекательная, что сразу несколько изданий поддержали ее, чем подогрели интерес фанатов звезды.

В итоге актрисе пришлось сделать заявление в Twitter, чтобы откреститься от опережающих события слухов.

«Дорогие фаны, слухи о том, помолвлена ​​я или нет, или моя карьера «остановилась или нет», — это способ получать от вас клики каждый раз, когда выясняется, что они правдивы или не соответствуют действительности, — написала Эмма. — Если у меня будут новости — обещаю, я поделюсь ими с вами».

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

If I have news — I promise I’ll share it with you. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

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Похоже, что мы опять не дождемся новостей о свадьбе актрисы. Напомним, что в разные годы она встречалась с четырьмя молодыми людьми (ей даже приписывали тайные свидания с британским принцем Гарри), но все эти романы не привели ни к чему серьезному. Ранее Уотсон отмечала, что прекрасно ощущает себя и без парня, стереотипы о том, что в 30 лет девушке уже стоит думать о браке, артистку не тревожат.

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