«Способ получать клики»: Эмма Уотсон ответила на слухи о помолвке с новым бойфрендом

В западных СМИ прошла информация, что звезда «Гарри Поттера», 31-летняя актриса Эмма Уотсон обручилась со своим нынешним бойфрендом Лео Робинтоном. У этого слуха не было никакого подтверждения, просто пару вновь заметили вместе на пробежке на минувших выходных. Однако тема личной жизни «Гермионы» настолько привлекательная, что сразу несколько изданий поддержали ее, чем подогрели интерес фанатов звезды.

В итоге актрисе пришлось сделать заявление в Twitter, чтобы откреститься от опережающих события слухов.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.

— Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021