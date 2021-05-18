«С любимой внучкой»: Александр Малинин запечатлелся с малышкой Арианной

Жена певца Александра Малинина Эмма в Instagram поделилась красивой записью, на кадрах которой ее муж нежно целует в щечку свою внучку Арианну на семейном торжестве. Это дочь приемного сына музыканта Антона. Его яркий исполнитель давно считает своим родным.

«С любимой внучкой», — подписала кадр Эмма Малинина. «Внучка – копия бабушка Эмма», «Как трогательно. Очень приятно на вас смотреть. Будьте счастливы», «Эмма, большая молодец. Счастья вашей семье», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Малинин и Эмма вместе с 1990 года. У них двое общих детей – двойняшки Фрол и Устинья, которые появились на свет в 2000 году. Пока наследники своими семьями не обзавелись.

Кроме того, у Малинина есть еще двое детей. От первого брака сын Никита. Он музыкант. От второй жены у исполнителя есть дочь Кира, которая проживает в США. С отцом она в натянутых отношениях.

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