«Кто рано встает, тот в спортзал идет»: Захарова появилась на тренировке в спортивном костюме

Официальный представитель МИД России 45-летняя Мария Захарова в Instagram опубликовала красивый кадр из спортзала. На фотографии она предстала в модном спортивном костюме с телефоном в руках. При этом на лице у нее черная маска. Захарова соблюдает все меры предосторожности даже в спортзале.

«Кто рано встает, тот в спортзал идет. Бодипозитива вам с утра». Мария Захарова

«Мария, вы в прекрасной форме. Так держать», «Отлично выглядите. Кто рано встает, тот куртку днем в руках несет», «Лучшая и великолепная. Какая вы стройная», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Захарова – российский государственный служащий, дипломат. На должность официального представителя МИД России она была назначена в 2015 году. Мария Захарова – кандидат исторических наук. Она замужем. У нее есть дочь Марьяна, которая появилась на свет в 2010 году.

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