«Наслаждаюсь последними деньками в прекрасном месте»: Нугуманова блеснула фигурой в бикини

Фигуристка Елизавета Нугуманова в Instagram похвасталась своей точеной фигурой в бикини. На снимке звезда находится в бассейне в красивом купальнике. Она невероятна хороша собой. Восемнадцатилетняя фигуристка, которая отдыхает в Дубае, буквально светится от счастья.

«Наслаждаюсь последними деньками в этом прекрасном месте». Елизавета Нугуманова

«Какой сочный питерский персик под палящим солнцем в Дубае», «Очень красивая поза, дорогая», «Невероятно красивая фигуристка. Счастья и успехов тебе в олимпийском сезоне», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на последнем чемпионате России Елизавета Нугуманова заняла шестое место. Этот результат не позволил ей войти в основной состав сборной на олимпийский сезон. В то же время Елизавета Нугуманова все равно имеет шанс пробиться на Олимпиаду в китайский Пекин в 2022 году. Она значится в числе запасных вместе с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной.

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