«Когда мама и дочь выглядят как сестры»: Косторная на отдыхе устроила «дефиле» с родительницей

Чемпионка Европы 2020 года в австрийском Граце в женском одиночном разряде по фигурному катанию 17-летняя Алена Косторная в Instagram показала свою моложавую маму. Вместе с родительницей они устроили своеобразное дефиле на отдыхе. Звезда фигурного катания вместе со своей семьей находится на Кубе.

«Когда мама и дочь выглядят как сестры». Алена Косторная

«Вы обе действительно шикарные. Девчонки – огонь», «Алена с мамой в одном росте, весе и фигуре – это сногсшибательно», «Алена, ваша мама очень хорошо выглядит», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, когда Алене Косторной было четыре годика именно ее мама настояла, чтобы девочка начала заниматься фигурным катанием, приведя на каток. Дело в том, что в юном возрасте будущая звезда была чересчур подвижным ребенком и часто получала травмы. В последующие четыре года Косторная так понравилось заниматься фигурным катанием, что она осталась в этом виде спорта.

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