Повисла на гвоздике: Пегова блеснула шикарной фигурой, показав забавный кадр

Ирина Пегова является одной из самых ярких отечественных актрис. Она выросла в Выксе, но потом смогла переехать в Москву, отучиться в ГИТИСе. Теперь в ее коллекции десятки работ в кино, а также тысячи поклонников по всей стране. Более того, она проявила себя на шоу «Танцы со звездами» и в проекте «Ледниковый период». Артистка не раз получала комплименты, благодаря своей нестандартной фигуре.

Однако в этом году Ирина смогла похудеть. Она не скрывает, что захотела работать над собой. Актриса так преобразилась, что поклонники порой не узнаю ее. Она стала чаще облачаться в силуэтные наряды, подчеркивающие каждый изгиб фигуры. Девушка порой носит платья в пол. Но накануне Пегова оказалась на съемках. Она поделилась кадрами, на которых предстала в джинсах скинни и трикотажной водолазке. Наряд облегал ее талию и стройные ноги.

«Как вы думаете? В каком университете снимаем наше кино? Я в этом объекте впервые… очень красиво», — написала она.

Примечательно, что она посетила университет правосудия. Поклонники в очередной раз восхитились ее постройневшей фигурой. Многие одарили ее комплиментами.

«Просто огонь», «Какая стройная», «Везучая, талия появилась», «Очень красивая, даже в джинсах», «Вам идут эти стены», «Какая вы красивая», «Мне нравится ваша красота, фигура», «Джинсы так подчеркнули ваши формы», «Не всем идут водолазки, но вам идут», — прокомментировали пост подписчики.

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