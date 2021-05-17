Красотки в Испании: Водянова предстала с дочкой в полосатых купальниках Dior на отдыхе

Наталья Водянова любит проводить время с детьми. Несмотря на свою занятость, выходные она старается посвящать наследникам. Как известно, у нее пять детей: Лукас, Нева и Виктор от первого брака, а также Максим и Роман от нынешнего мужа Антуана Арно. Французский бизнесмен с теплотой относится к наследникам модели. Он часто остается с сыновьями, когда девушка уезжает. А этой весной она несколько раз приезжала в Москву.

Теперь Наталья смогла отправится в Испанию вместе со своей единственной дочкой Невой. Она решила устроить расслабленный отдых. Сначала модель заявила, что они будут много гулять. Но 17 мая поделилась кадрами, на которых ее 15-летняя наследница загорает на шезлонге у бассейна. Девушка предстала в полосатом купальнике алого цвета.

Нева осталась недовольна тем, что ее засняла мама. Она отметила, что отдыхает, читая книгу. После этого Водянова решила запечатлеть себя. Она тоже нежилась на солнце в полосатом купальнике Dior, но другого цвета. 39-летняя многодетная мама блеснула стройностью. Примечательно, что такой фасон бикини с высокой посадкой трусиков может скрыть недостатки фигуры.

Поклонники отметили, что дочка звезды — настоящая красавица. «Какие красотки», «Милая очень дочка», «Такие классные», «Дочка вашу красоту унаследовала», «Нева такая девушка, формы круче маминых», — прокомментировали кадры подписчики.

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