«Эти бедра — высший класс»: Настя Каменских запечатлелась в короткой юбке и с сумкой Prada

Настя Каменских раньше много гастролировала. Не раз девушка бывала в России. Однако теперь она живет в Киеве со своим партнером Потапом, который стал ее мужем и продюсером. Девушка не скрывает, что ей нравится пробовать что-то новое. В итоге она начала петь на испанском языке. Примечательно, что артистка обладает яркой внешностью. Недавно она призналась, что сильно похудела и полюбила свое тело.

Теперь Каменских все чаще облачается в женственные образы. Она подчеркивает достоинства своей фигуры и не боится выглядеть дерзкой. На отдыхе ее можно увидеть как в мини-бикини, так и в легких струящихся платьях. Девушка недавно прогулялась по Киеву в косухе и джогерах. А на этот раз Настя предстала в короткой юбке и топе из денима. Наряд подчеркнул ее талию и широкие бедра. Образ дополняла трендовая сумка Prada, которая уже есть в гардеробе Ксении Бородиной, Виктории Лопыревой, Ольги Бузовой и других модниц.

Поклонники оценили образ Каменских. Многие отметили, что у нее красивые, но массивные ноги. Своим нарядом она их подчеркнула. «Красивая, как богиня!», «Вау, Настя в секси мини», «Пример подражания и красоты сочетания», «Эти бедра — высший класс», «Хороша», «Такая короткая юбка, что за срам», «Красота во плоти», «А чего волосы мокрые?», «Ох и девчонка», «Соблазнительница», — прокомментировали пост подписчики.

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