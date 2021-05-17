«Была на голову выше других»: Кейт Миддлтон дразнили в школе из-за роста

До того, как Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма и стала герцогиней, в ее жизни было не все гладко. Известно, что в она училась в школе-интернате для девочек, где порой терпела разные шутки в свой адрес. В классе, где каждая девочка была отличницей, Кейт была просто несчастна. Об этом говорит биограф Кэти Николлс.

«Сейчас герцогиня славится своей элегантностью и манерой поведения, но тогда она выделялась своей стройностью и ростом. Она была на голову выше других девушек. Именно поэтому ее дразнили долговязой», — цитирует эксперта Mirror.

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Напомним, с принцем Уильямом Кейт познакомилась в университете. Пара встречалась на протяжении почти десяти лет. В апреле этого года они отметили десятилетие совместной жизни.

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