Из частных в общественные: что сделает принц Чарльз, когда станет королем

В апреле Елизавета II отметила свое 95-летие. Она продолжает активно работать несмотря на возраст, но в СМИ то и дело появляются новости о том, что королева может уйти на заслуженный отдых. В таком случае королем Великобритании станет ее старший сын, принц Чарльз. Именно он является первым в очереди престолонаследником. После принца Уэльского право надеть корону есть у принца Уильяма, а затем и у троих его детей.

Принц Уэльский тем временем продумывает свою стратегию, которая коснется большой королевской семьи после того, как он станет главным. Ранее стало известно, что монарх планирует сократить некоторых ее членов.

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Теперь же, как пишет Sky News, Чарльз сделает все дворцы общедоступными. Речь идет о Букингемском, Кларенс-хаус, Виндзорском и других замках. Стоит отметить, что до пандемии коронавируса королевские резиденции были частично открыты в определенное время года.

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