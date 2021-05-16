«Агата просто бомба!»: Денис Кукояка рассказал о своих эмоциях во время записи постельных сцен с Агатой Муцениеце

Блогер и музыкант Денис Кукояка заявил, что Павел Прилучный мог заподозрить начинающийся роман между ним и Агатой Муцениеце.

Артист признался, что во время съемок в сериале «Гражданский брак» был еще совсем неопытным актером. А, как это часто бывает, непрофессионалы начинают испытывать настоящие чувства к своим партнершам по романтическим сценам. Именно поэтому Прилучный, как считает Кукояка, имел полное право ревновать жену к нему.

«Павла тоже можно понять. Я не являюсь профессиональным актером. А у новичков часто случается такое, что они влюбляются в экранных партнерш. Конечно, Павел переживал… Но мы просто играли вместе», — рассказал Денис в интервью YouTube-канала «YesNoYes».

Также музыкант добавил, что ему правда симпатизировала Агата. Однако, певец считает, что он был очарован лишь профессионализмом и актерским мастерством Муцениеце.

«В постельных сценах Агата просто бомба! Она вообще очень талантливая артистка. Жена, конечно, ревновала», — вспомнил Денис.

Напомним, сериал «Гражданский брак» рассказывает историю двух влюбленных Ники и Темы. Герои уже давно состоят в романтических отношениях, но боятся заключать брак.

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