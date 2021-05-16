«Была наивной дурой»: Анастасия Решетова призналась, почему ее романтические отношения оказались только декорациями

Бизнесвумен Анастасия Решетова рассказала, что рождение сына не помогло ей и шоумену Тимати спасти из союз.

По словам молодой мамочки, все вокруг видели только красивую картинку, но не знали правду. Романтические отношения модели и музыканта не прошли проверку на прочность во время самоизоляции 2020 года. А в конце лета пара заявила о расставании.

«В первые месяцы после рождения Ратмира всем вокруг казалось, что у нас идеальная семья, да и сама я так думала. Но 2020-й просто все разнес к чертовой матери! Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как в подростковом возрасте. Мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни», — заявила Решетова в фильме своего друга Алеко Надиряна «Мой монолог» на YouTube.

В последнее время Анастасия скрывает свою личную жизнь. Ранее знаменитость признавалась, что могла сходить на свидание. Но серьезных отношений телеведущая пока не нашла. Свободное время она старается уделять сыну Ратмиру.

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