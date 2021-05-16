«Секси-девочка»: Настя Каменских засветила «ложбинку греха» в ярко-розовом купальнике

Артистка Настя Каменских разместила непростительно сексуальное фото в ярком купальнике в одном из последних постов личного микроблога.

Жена музыканта и продюсера Потапа облачилась в пляжный наряд цвета фуксии. Бикини Каменских не скрыл прелестных форм украинский исполнительницы.

Фанаты певицы отметили, что подобные фото выбивают из привычного ритма. Кадры роскошного бюста жгучей брюнетки свели с ума мужчин и заставили завидовать женщин.

«Хороша», «Лучезарная Анна Седокова», «Самая красивая из красивейших девушек мира», «Секси-девочка!», «Какая грудь!», «Настя, я тебя просил не выкладывать такие фото, ты меня отвлекаешь от работы», «Такая красавица, глаз не оторвать!» — восхитились соблазнительными формами Каменских ее поклонники.

Напомним, недавно Каменских устроила вечеринку у бассейна, где собрала самых близких подруг. Девушки в мини-бикини и слитных купальниках повеселились и устроили целый фонтан смеха. Также Настя рассказал, что ее приятельницы уже услышали треки будущего альбома певицы «Красное вино». Исполнительница пообещала, что в скором времени ее поклонники тоже смогут насладиться музыкальными новинками от Насти.

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