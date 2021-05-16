«Бесстыдница»: Нюша шокировала бесконечно длинными ножками и пышными бедрами в купальнике цвета ночи

Исполнительница Нюша нарядилась в соблазнительный купальник черного цвета и продемонстрировала прелести фигуры на яхте в Дубае.

Певица поделилась снимками из Арабских Эмиратов на личной странице. Нюша отметила, что давно не общалась со своими поклонниками и не делилась с ними свежими фото. Жена бизнесмена Игоря Сивова призналась, что у нее был Интернет-детокс:

«Прием-прием! Интернет-детокс вошел в чат. Соскучились по контенту? Что я пропустила? Пишите!».

Фанаты горячей красавицы были рады увидеть свежие кадры с любимой исполнительницей. Многих пленили упругие бедра и ягодицы Нюши. А кто-то восхитился загорелой кожей и бесконечно длинными ножками соблазнительницы.

«Ты прямо жгучая брюнетка», «Мы по тебе очень очень соскучились», «Идеальная фигура», «Не можем понять, как такая красота в море сидит?», «Какая классная фигура», «Нюша, Нюша… Бесстыдница», «Булочки огонь!», «Не Ким, конечно, но не плохая», — оценили фигуру Нюши ее подписчики.

Напомним, недавно певицу заподозрили в беременности. Однако Нюша не подтвердила слухи и продолжила размещать фото в откровенных нарядах.

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