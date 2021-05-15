Авоська в руке: Ирина Шейк в платье-сорочке на тонких бретельках предстала на пляже

Ирина Шейк уже длительное время живет с США. Она является одной из самых привлекательных российских девушек. В свое время ее связывал роман с Криштиану Роналду. Потом она стала жить с голливудской звездой Брэдли Купером и даже родила от него дочку Лею. Однако два года назад пара рассталась, что для многих стало неожиданностью. Теперь девушка обитает в своей нью-йоркой квартире, куда перебралась из Лос-Анджелеса.

Недавно Ирина отметила четырехлетие наследницы. Она устроила детскую вечеринку. Также ее видели с Купером. После расставания они остались друзьями. А вот в мае модель улетела отдыхать. Компанию ей составила подруга — новозеландская модель Стелла Максвелл.

Сначала Шейк отметилась в платье по фигуре кремового цвета. Наряд с глубоким декольте подчеркнул всю красоту своей фигуры. Примечательно, что она запечатлела себя на полароид.

А вот 15 мая девушка отправилась на пляж. Она выбрала платье-сорочку из шелка с цветочным принтом и на тонких бретельках. В руках у нее была авоська. Модель собрала волосы в пучок и не забыла про солнцезащитные очки. За руку ее держала Стелла, которая в этот день отмечала день рождения. Они у спели позагорать, искупаться и устроить застолье.

Поклонники восхитились красотой Ирины. Многие признались, что она нисколько не изменилась за последние годы. «Краше Ирины нет никого на свете», «Вот это девушка», «Какие кадры», «Прям соблазнительница», «Такие две девицы на высоте», «Глаза радуются видам», «Ирина снова в деле», «Просто сногсшибательная», «Русская дива», — стали писать подписчики.

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