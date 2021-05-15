«Я верю тебе, а ты мне?»: Адель Вейгель из «Холостяка» похвасталась свиданием с Тимати на катке

В одной из последних публикаций личного микроблога участницы шоу «Холостяк» — Адель Вейгель — появились кадры романтического свидания девушки с исполнителем Тимати. Примечательно, что на этот раз знаменитость решил удивить девушку своей ловкостью.

Тимур Юнусов привел красавицу на каток, где продемонстрировал отличные навыки владения коньками. Тимати смог прокатиться между ног Вейгель. Несмотря на то, что Адель сомневалась, артисту все же удалось убедить модель довериться ему.

«Я верю тебе, а ты мне?», — подчеркнула Адель.

Также Юнусов призналася в том, что именно нравится ему в девушке с кудрявыми волосами:

«Она может совместить весь этот огонь и тут же превратиться в маленькую принцессу».

Сама Адель считает, что ее искренность и открытость помогают ей найти общий язык с «Холостяком».

«Мне кажется ему со мной легко. А это прикольно. Когда он с мной, мы чувствуем какую-то легкость», — резюмировала девушка.

Напомним, недавно Тимати вернул на проект бывшую возлюбленную футболиста Неймара — Екатерина Сафарову.

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