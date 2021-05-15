«Кубинский прыжок»: Алена Косторная в бикини на отдыхе продемонстрировала чудеса растяжки

Фигуристка Алена Косторная в Instagram разместила красивый кадр со своего отдыха на Кубе. На фотографии звезда запечатлена в бикини. Чемпионка Европы 2020 года продемонстрировала чудеса растяжки, высоко взлетев над землей.

«Кубинский прыжок», — подписала она фотографию.

«Самый высокий и красивый прыжок», «Стопы, пальцы на руках. Вот она балерина на льду», «Вот это прыжок! На зависть всем. Летящий ангел», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Косторная не попала на чемпионат мира, который прошел не так давно в шведском Стокгольме. Она была лишь в числе запасных.

Фигуристка, как известно, несколько месяцев назад ушла из Академии Евгения Плющенко, вернувшись к прежней наставнице Этери Тутберидзе. Добавим, что Алена Косторная значится лишь в числе запасных в сборной России на олимпийский сезон. Сама фигуристка ранее говорила, что сделает все от себя возможное, чтобы поехать на зимние игры 2022 года в китайский Пекин.

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