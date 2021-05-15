«Можно провести время с семьей на свежем воздухе»: Алекса с дочкой отправилась на прогулку

Певица Алекса, которая получила широкую известность благодаря проекту «Фабрика звезд-4», в Instagram поделилась красивым кадром. На снимке она вместе со своей дочкой находится на прогулке. У исполнительницы прекрасное настроение. Надо заметить, что звезда уже почти вернулась в форму. Лишних килограммов как не бывало.

«Погода сегодня чудесная, поэтому гулять с доченькой вдвойне приятнее. Все-таки хорошо, когда солнышко радует нас на выходных. Можно провести время с семьей на свежем воздухе. Да и нам, девчонкам, в такую погоду наряжаться такое удовольствие». Алекса

«Ты просто красотка. Счастья тебе», «У вас такая заразительная улыбка», «Я тоже провожу субботу в заботах о своей новорожденной доченьке. У нас в Сиднее осень, но погода тоже пока радует», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алекса 16 апреля родила дочку от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Ребенка родители решили назвать достаточно необычным и редким именем Адриана.

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