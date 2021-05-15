«Мы с детьми путешествуем»: Водянова в юбке макси и сапогах цвета карамели предстала в деревне

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но теперь живет в Париже. Девушка смогла построить блестящую карьеру и стала топ-моделью. А в прошлом году она вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. У пары подрастают сыновья: Максим и Роман. От прошлых отношений у девушки еще трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Она им устроила русские каникулы, показав свою родину. Несколько раз она привозила старших наследников в Россию и показывала самые красивые места.

Недавно состоялась премьера сериала «Русские каникулы». В них Водянова с детьми оказывается в Сочи, на Кавказе, а также в Северной Осетии и других местах. Теперь в соцсети девушка поделилась кадрами из путешествия. На одном из них она в юбке макси в цветочек и сапогах карамельного цвета колет дрова в деревне. В этом же образе, дополненным платком, она побывала в женском монастыре, где готовила пироги.

Также с детьми Наталья позировала в горах, где паслось стадо овец. Девушка даже там была стильно одета в брюки клеш и куртку цвета хаки. Ей также довелось оказаться в простой школе и приюте для собак.

«Дорогие мои, может кто-то из вас уже посмотрел наш проект „Русские каникулы“, где мы с детьми путешествуем по России и знакомимся с разными интересными людьми, их образом жизни, обычаями и культурой, а также историческим контекстом этих необычайных мест. Я думаю, что многие видели веселые фотографии, которые я публиковала в Инстаграме, но это путешествие было не только веселым и увлекательным, но так же очень эмоциональным и иногда даже сложным и парадоксальным. Я хотела показать Россию своим детям, но я думаю, что проект получился очень доступным детям в целом и вы можете смело смотреть его всей семьей», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что проект получился очень классным. Многие наблюдают за тем, как она изведывала новые места и как общается с детьми. «Такая нежная и хрупкая… Интересный контраст», «Наташа, какая же вы молодец!!! В очередной раз поражаюсь вообще мудрости и доброте», «Наталья, это ваш лучший образ, я считаю», «Вы настоящая русская женщина с широкой душой», — прокомментировали пост подписчики.

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