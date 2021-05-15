Четырехлетняя дочь Аршавина позировала в футболке с надписью «вся в отца» и в черных джинсах

Журналистка Алиса Казьмина в Instagram разместила фотографию своей младшей дочери. Это наследница футболиста Андрея Аршавина четырехлетняя Есения. На снимке девочка позирует у стены в футболке с надписью «вся в отца» и в модных джинсах черного цвета.

«Как можно быть такой стопроцентной копией папы?» «Нет, малышка — копия мамы», «Чудесная девочка, но уже сейчас с хитринкой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Аршавин развелся в 2019 году с Алисой Казьминой. Журналистка обвинила футболиста в постоянных изменах.

Сам Аршавин не так давно также высказывался об отношениях с Казьминой. Он заявил, что бывшая супруга его обворовала. При этом он сожалеет, что сейчас не может видеться с их общей дочкой. Как сказала Аршавин, именно фотография Есении изображена на его заставке на телефоне. Кстати, дети игрока от Юлии Барановской, опять же по его словам, в связи с этим ревнуют отца к маленькой сестренке.

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