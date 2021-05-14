Мечтал уйти еще в 20 лет: принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье с зоопарком

В апреле прошлого года принц Гарри и Меган Маркл отказались выполнять королевские обязанности и уехали в США строить новую жизнь. В январе этого года они направили официальное письмо в Букингемский дворец, где не только подтвердили свои намерения, но и отметили, что больше не вернутся туда в качестве представителей монархии. Спустя пару месяцев королеву ждал еще один удар — скандальное интервью Меган и Гарри Опре Уинфри. По его поводу самые разные эксперты до сих пор высказывают свои точки зрения. А Гарри тем временем вновь разоткровенничался.

В выпуске подкаста Armchair Expert герцог рассказал, что несколько раз намеревался уйти из королевского общества с тех пор, как ему исполнилось 20 лет. Он сравнил жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также с фильмом «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли, отметив, что это было тяжелое время. Об этом пишет Global News.

Кроме того, принц признался, что какой-то период времени ему приходилось держать в секрете отношения с Меган Маркл, чтобы не иметь дело с пристальным вниманием британских СМИ.

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