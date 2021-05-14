Миловидное личико и русоволосая: как выглядит подросшая звезда «Сватов» София Стеценко

Актриса София Стеценко, которая запомнилась по роли девочки-гота Жени Ковалевой в третьем и четвертом сезоне сериала «Сваты», в Instagram разместила красивые кадры. На фотографиях она запечатлена в черном платье с цветком в руке. София на снимке улыбается. Надо заметить, что актриса заметно подросла за последние годы и стала невероятной очаровашкой и красоткой.

«Человек, который провел со мной детство», «Лучшая. Какая же ты стала красотка, наша любимая Женечка Ковалева», «Ты невероятна и очень хороша собой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сериале «Сваты» роль Жени Ковалевой исполняли в разные годы три актрисы. К примеру, в первой и второй части была задействована Ульяна Иващенко. Стеценко сыграла в двух следующих сезонах. Наконец, подросшей Женей Ковалевой стала украинская актриса Анна Кошмал. Она играет в сезонах с пятого по седьмой.

Добавим, что съемки седьмой части сериала «Сваты» должны продолжиться нынешним летом. Как известно, часть материала уже была отснята в Белоруссии, однако затем все планы режиссерам спутала пандемия.

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