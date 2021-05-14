«Вот так рождаются шедевры»: Александр Жулин элегантно станцевал на льду перед учениками

Тренер Александр Жулин в Instagram разместил забавную видеозапись, на кадрах которой он в спортивном костюме вышел на каток и станцевал на льду. При этом на заднем плане можно увидеть фигуристов, которых он тренирует. Они, правда, не обращают внимания на своего наставника, который вдоволь покуражился, придумывая для своих спортсменов новую музыкальную программу.

«Вот так рождаются шедевры. Всех с пятницей, друзья». Александр Жулин

«Очень красиво у вас получилось. Особенно удалась концовка», «С нетерпением ждем новые программы», «Прелестно. Вызвали улыбку. Подняли настроение», «Мы давно восхищаемся вашими достижениями и учениками», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин уже много лет тренирует танцевальные пары. Он в разные годы работал с такими звездами, как Елена Ильиных и Никита Кацалапов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Именно он подготовил к Олимпиаде пару Татьяна Навка, которая на тот момент была его женой, и Роман Костомаров.

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