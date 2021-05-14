«Надо мое творчество терпеть, а Олегу оно не нравится»: Волочкова показала лицо возлюбленного

Как отметила танцовщица, они с любимым мужчиной не скрываются, но и особо не афишируют их отношения.

Балерина Анастасия Волочкова в своей «Исповеди» на Premier наконец-то показала лицо возлюбленного — Олега, которого она скрывала долгие месяцы от широкой общественности. Она, как известно, ранее демонстрировала его лишь «по частям».

Как отметила танцовщица, пришло время раскрыть все карты. Дело в том, что многие поклонники обвинили Волочкову во вранье. Якобы никакого мужчины около нее на самом деле нет, а фотографирует ее обычный садовник или кто-то из обслуживающего персонала.

«Девять с половиной месяцев меня связывают отношения с прекрасным мужчиной. Мы с Олегом столько раз ругались, расставались и опять соединялись. Я человек сложный, со мной жизнь как на вулкане. Еще же надо мое творчество терпеть, а Олегу оно не нравится». Анастасия Волочкова

Сам Олег заявил, что речи о свадьбе с танцовщицей пока не идет. Им просто хорошо вместе, хотя без ссор действительно не обходится. Волочкову он назвал эмоциональным человеком, которого нельзя надолго оставлять одну. Иначе она обязательно где-нибудь набедокурит.

Ранее в Сети появилась информация, что новым возлюбленным балерины может оказаться владелец автостоянок и сервисов на автомойках, московский бизнесмен и предприниматель Олег Утенков. Правда, эта информация пока не имеет официального подтверждения.

Смотрите также: