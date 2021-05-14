Казахская жена Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» запечатлелась со старшей дочкой в лесу

Ксения вместе с наследницей, судя по всему, отправилась на прогулку.

Казахская жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, Ксения, в Instagram разместила очень трогательный кадр. На снимке она запечатлена со своей старшей дочерью Машей. Судя по всему, вместе с наследницей Ксения Соколова в один из дней посетила лес. На фотографии дочь, которая сидит на коленях у родительницы, нежно прижалась к любимой матери.

«Люблю Машулю дольше Вани на три года и дольше Сони на пять лет». Ксения Соколова

Напомним, что у Дмитрия и Ксении, за плечами у которой также есть опыт игры в КВН и юмористических шоу, уже трое общих детей. Кроме Маши, есть еще сын Иван и дочка Соня.

Добавим, что Ксения — вторая жена юмориста и одного из лидеров «Уральских пельменей». В первом браке у него на свет появилось двое детей — сын Александр и дочь Анна. Первой женой шоумена была девушка по имени Наталья. Они познакомились в студенческом стройотряде, но этот союз долгим и счастливым не вышел.

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