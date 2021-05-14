«Я сразу сказала: «Нет!»: Манижа изначально отказалась от отбора на «Евровидение»

В новом интервью певица Манижа рассказала, как вообще пришла идея ее выступления на «Евровидении». 29-летняя артистка поделилась, что в ее семье всегда любили и смотрели этот конкурс. Она сама до пятнадцати лет не пропускала ни одной трансляции. Потом стала смотреть реже, а последние лет пять перестала интересоваться им. Девушке приходили мысли о том, как классно было бы выступить там, но на участие она согласилась бы только с песней, которая может что-то сказать аудитории.

«Сейчас как раз тот случай, поэтому с удовольствием участвую. Я вложила в эту песню слова, которые сама часто слышала в свой адрес. Прочь стереотипы — вот в чем смысл «Русской женщины». Хотя, когда возник вариант с участием в отборе, я сразу сказала: «Нет!» — цитирует певицу издание Wday.

Оказывается, когда ей поступило предложение от Первого канала, у Манижи не было ни одной готовой песни. Она планировала закончиться и выпустить в мае третий альбом, а «Евровидения» совсем не было в ее планах. Из-за своего перфекционизма артистка не могла включиться в этот проект с недоделанным треком.

«Когда я ответила «нет», моя мама сказала: «Дайте нам два часа». А дальше она ходила за мной по квартире со словами: «Давай, ты должна найти, у тебя сто песен неизданных, я же знаю». И путем такого нежного давления мы выбрали три песни, отправили их, а через сутки Первый канал вернулся с ответом, что им очень нравится «Русская женщина», — вспоминает Манижа.

Молодая звезда добавила, что на самом деле она не любит музыкальные конкурсы, но считает, что они нужны. Такие соревнования, по мнению артистки, заставляют профессионально расти над собой. Кстати, свою победу на национальном отборе она посвятила бабушке, которая всегда твердила, что ее внучка поедет на «Евровидение».

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