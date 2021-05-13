«Найди конфетку»: Нюша показала подросшую дочку в платье с рюшами мандаринового цвета

Нюша является популярной певицей. Она выступает на сцене с юных лет. К слову, мало кто знает, что ее отец Владислав Шурочкин был участником музыкального коллектива «Ласковый май». Именно он долгое время продюсировал свою дочку. А после замужества девушка решила самостоятельно заниматься своим творчеством. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, которому подарила дочку. Девочка получила необычное имя Симба.

По словам Нюши, они выбрали такое необычное имя, чтобы оно запоминалось и было ярким. В свое время певице пришлось взять псевдоним, так как настоящее имя Анна ей показалось скучным. Она посчитала, что ее ребенок с рождения должен иметь необычное имя. Артистка любит наследницу и часто ее наряжает. Недавно она показала ее белом платье с пышной юбкой, а также принтованном наряде, в котором малышка завтрака с бабушкой.

Теперь Нюша запечатлела дочку, которая лакомилась конфетой на палочке. Симба была облачена в яркое платье свободного кроя с рюшами и изображением единорогов. Наряд мандаринового цвета дополняли серебристые сандалии с носками. Волосы крохи были собраны в хвост.

«Найди конфетку», — написала звезда.

Поклонники восхитились артистичной девочкой. Многие отметили, что она растет модницей. «Очень красивая девочка», «Милашка, а не ребенок», «Как повзрослела. Хорошенькая», «Сладкая девочка», «Такая большая уже», «Платье у нее крутое», «Ох и модная», «Копия Нюши», — прокомментировали пост подписчики.

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