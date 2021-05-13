«Такой сдобный орех»: Глюкоза в модном купальнике в сетку обнажила прелести фигуры

Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, с юных лет сначала снималась в кино, а потом построила карьеру певицы. «Девушка, которая «гуляла с доберманом» теперь растит дочек Лидию и Веру. Она замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Артистка в свои 34 года может похвастаться безупречной кожей и точеной фигурой. Она занимается спортом и любит йогу. Не удивительно, что на нее засматриваются молодые блогеры.

Стоит отметить, что Глюкоза не боится демонстрировать свою фигуру. Она даже в кино может предстать в нижнем белье. Однако на этот раз уже 13 мая она решила открыть сезон загара. Девушка отправилась на пруд, где предстала в откровенном купальнике. Она облачилась в лиф и трусики в сетку. Полупрозрачный наряд позволил ей блеснуть наливной грудью и округлыми бедрами. Наталья сидела на зеленой траве, изогнув спину.

«Кому цветочек?» — спросила она, держа в руках желтый одуванчик.

Поклонники поразились тому, что артистка не побоялась оголить, хоть на дворе еще не лето. Другие отметили, что молодая мама находится в отличной форме. «Самая прекрасная и соблазнительная», «Красавица. Шикарная фигурка», «Опять забыла одежду», «Сама как цветочек», «Прохладненько еще для таких цветочков!», «Девушка, от вашей красоты можно ослепнуть!», «Такой сдобный орех», «Ох, какова Наташа», — прокомментировали пост подписчики.

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