Акцент на тонкую лодыжку: Мерьем Узерли предстала в лимонном платье-плаще с рукавами-буфами

Мерьем Узерли стала очень популярна в России, когда снялась в сериале «Великолепный век». Турецкая картина имела большой успех, а актеры из сериала стали знаменитостями. Мерьем сыграла любимую наложницу султана Сулеймана — хасеки Хюррем султан. Однако в обычной жизни она свободная женщина, которая любит современные наряды и сама воспитывает детей. У нее подрастает семилетняя дочка Лара и Лили Кои, которой всего несколько месяцев от роду. Отца младшей наследницы звезда скрывает.

Примечательно, что Мерьем быстро вернулась в форму после родов. Недавно она побывала в Москве, посетив международный фестиваль. Тогда актриса позировала в черном платье-рыбке с перьями на красной дорожке. Теперь она поделилась кадрами с фотосессии. На этот раз турецкая красавица продемонстрировала актуальный весенний лук. Узерли облачилась в платье-плащ с поясом. Наряд актуального цвета лимона или омлета, смотрелся освежающе.

Аутфит дополняли туфли-лодочки. Наряд за счет низа в виде юбки-солнце и пояса подчеркивал талию актрисы, а также подчеркнул ее тонкие лодыжки. Она сделала гладкую укладку, а визажист нанес ей макияж на губы и веки. Изюминкой образа стали рукава-буфы, которые уже второй сезон не выходят из моды.

Поклонники одарили комплиментами Мерьем. Многие отметили, что ей к лицу такой наряд. «Наша Хюррем», «Такой крутой наряд», «На вас хочется смотреть», «Вы уже такая стройная», «Завораживающий вид», «Красота неописуемая», «Классное платье, вы в нем статная, как спутница султана», «Очень стильно выглядите», «Какая интересная съемка», — стали писать подписчики.

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