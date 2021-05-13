«Глянь, какая!»: сестра Ольги Бузовой в полупрозрачном купальнике сверкнула точеной фигурой

Анна Бузова уехала за город, чтобы отдохнуть с возлюбленным. Девушка не удержалась и нырнула в бассейн.

Ольга Бузова является одной из самых известных девушек в нашей стране. Телеведущая редко позволяет себе отдыхать. Обычно она ездит на съемки, гастролирует и участвует в разных проектах. При этом артистка старается находить время на родных. В начале этого года она вновь стала тепло общаться и видится с сестрой Анной. Раньше ходили слухи, что между ними был конфликт. Но все обиды забыты.

Недавно Ольга вышла из больницы. Она перенесла операцию, но уже через несколько дней вернулась к обычной жизни. Поклонников удивил и тот факт, что ее сестра нисколько не была обеспокоена госпитализацией родственницы. Теперь Анна уехала с возлюбленным отдыхать за город. 13 мая она поделилась кадрами, на которых позировала в бассейне. Бузова-младшая предстала в полупрозрачном черном купальнике с рюшами.

Девушка позировала в воде без макияжа. Капли воды блестели на ее теле. Потом Анна блеснула идеальной фигурой, засветив округлые бедра.

«Жизнь прекрасна», — заявила она.

Поклонники в свою очередь отметили, что сестра звезды находится в отличной форме. «Глянь, какая!», «Анна вам без косметики, очень идет», «Анюточка, какая вы без фильтров красавица, просто шик», «Оля и рядом не стояла», «Нормальная, красивая фигура», «Безупречные ножки», «Такая вся тоненькая», — прокомментировали пост подписчики.

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