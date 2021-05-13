Необычные гости: принц Чарльз разрешает белкам входить в свой дом

Резиденция принца Чарльза и герцогини Камиллы в шотландском Биркхалле расположена на большой территории. Множество деревьев и практически нетронутая природа – идеальный вариант жизни для белок. Как пишет Hello!, они настолько ручные, что принц Уэльский дал им всем имена и даже впускает в дом.

«Они входят в дом и начинают гоняться друг за другом. Если я сижу тихо, они будут бегать вокруг меня. Иногда, когда я оставляю свою куртку, в карманах которой орехи, на стуле, то вижу только торчащие хвосты из этих самых карманов — это невероятно особенные существа», — цитирует издание принца.

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