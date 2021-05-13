Долгое время жившая в Дубае Лопырева заработала за год всего 2 миллиона рублей

В то время, как за рекламу в Instagram известная блондинка должна была получить гораздо больше.

Недавно супруг светской львицы Виктории Лопыревой Игорь Булатов отчитался о доходах своей семьи за 2020 год. В документах сказано, что он заработал за этот период около 864 тысяч рублей, а его звездная супруга — 2,16 миллиона.

При всем при этом, Лопырева любит путешествовать, а ее микроблог пестрит кадрами, на которых модель позирует в дорогих ресторанах.

«Около полугода Виктория с полуторагодовалым сыном провела в Дубае, публикуя снимки с одной из вилл в отеле Bulgari, аренда которых начинается от 1,74 млн в месяц. В том же 2020-м Виктория признавалась, что рекламный пост в ее «Инстаграме» стоит 500 тысяч рублей, за рекомендацию в историях она берет 200 тысяч. Мы изучили аккаунт Виктории и нашли десятки публикаций рекламного характера, опубликованных в прошлом году», — пишет издание Super.ru.

Журналисты, конечно, отметили, что часть рекламодателей может расплачиваться со звездой бартером своих продукции и услуг. Однако, даже по самым скромным прикидкам, 37-летняя блондинка должна была заработать в 2020 году восемь-десять миллионов рублей. Это без учета рекламы в «сториз», которую посчитать невозможно, так как данные публикации исчезают через 24 часа.

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