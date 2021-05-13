«Какой плоский животик»: Ирина Дубцова в модном бикини-бандо скорректировала округлые формы

Певица устроила танцы на Мальдивах в купальнике без бретелек. Она не постеснялась показать постройневшую фигуру.

Ирина Дубцова является не только певицей, но и композитором. Она сама пишет песни для коллег. После «Фабрики звезд» девушка стала очень успешной. Пока она не смогла устроить только личную жизнь. При этом артистка не скрывает, что постоянно ухаживает за собой. Длительное время она переживала из-за лишнего веса. Но минувшей зимой ей удалось похудеть, чем она сразу похвасталась. Теперь звезда все чаще демонстрирует свои формы.

Вот уже несколько недель Ирина отдыхает на Мальдивах со своей мамой и сыном. На курорте певица облачается в шифоновые туники и мини-шорты. Она достаточно редко оголялась раньше, и теперь порой выбирает не сильно открытые купальники. На этот раз артистка сняла видео, на котором устроила танцы на своей вилле. Дубцова предстала в модном купальнике с лифом-бандо и трусиками с высокой посадкой. Именно такие бикини скрывают лишний вес, а особенно неидеальный живот и визуально моделирует фигуру.

Певица продемонстрировала пышный бюст и стройные ноги. Она успела загореть, что молочный оттенок купальник еще сильнее подчеркнул.

«Отель, в который я давно хотела. О, эти модные виллы с панорамным остеклением. О, этот океан с шикарным домашним рифом. О, эти белоснежные пляжи. Привет, классный отдых в классном месте», — написала звезда.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие не подозревали, что 39-летняя Ирина так выглядит. «Вы такая красивая и стройная! И безумно талантливая!», «Как круто выглядите», «Какая куколка», «Вы очень в прекрасной форме!», «Ирина вы такая худенькая, фигура огонь», «Какой плоский животик», «Иришка выглядишь бомба! Лю тебя зайка», «Мамасита», — прокомментировали пост подписчики.

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