«Спасибо за детей, заботу и понимание»: Лепс трогательно обратился к жене в день ее рождения

Певец Григорий Лепс в Instagram поздравил свою жену Анну с днем рождения. Ей 13 мая исполнилось 49 лет. Музыкант опубликовал нежный кадр, на котором танцует медленный танец с любимой женщиной.

«С днем рождения, Анна! Спасибо за детей, заботу и понимание. Люблю». Григорий Лепс

«Пара просто огонь. Счастья и добра вам», «Прекрасная женщина. Очень красивая пара», «Анечка — редкая женщина, в которой и нежность, и красота, и душевная тонкость! Пусть будет счастлива долгие-долгие годы и как жена, и как мама, и просто как любимая женщина! Глаз-алмаз у вас, Григорий Викторович!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свою вторую жену Григорий Лепс впервые увидел в ночном клубе. Это случилось в 2000 году. В свое время она была балериной из балета певицы Лаймы Вайкуле. У пары трое общих детей. Дочери Ева и Николь, а также сын Иван. Также у Григория Лепса есть дочь Инга от первого брака со Светланой Дубинской.

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