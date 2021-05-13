«Ты – моя песня, моя струна, мое дыхание»: Малинин нежно поздравил жену с днем рождения

Как отметил музыкант, с каждым годом ему все сложнее подбирать слова в адрес любимой женщины.

Музыкант Александр Малинин в Instagram тепло и нежно поздравил свою жену Эмму с очередным днем рождения. Ей исполнилось 59 лет.

Как отметил певец, с каждым годом ему становится все сложнее подбирать слова в адрес любимой женщины, которую он просто боготворит. По его признанию, он уже давно все сказал Эмме. И она его понимает без всяких слов.

«Я хочу сказать тебе так много, но ты снова улыбаешься и я, как мальчишка, немею от восхищения и любви. Ты — моя жизнь, мое сердце, мое счастье. Ты — моя песня, моя струна, мое дыхание. Я люблю тебя, Эмми!» Александр Малинин

Александр и Эмма Малинины вместе с 1990 года. Она третья жена музыканта. От предыдущих отношений у Эммы есть сын Антон, которого певец считает своим родным. В 2000 году Эмма Малинина подарила мужу двойняшек — сына Фрола и дочь Устинью.

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