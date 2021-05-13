«Как вам?»: Александр Жулин показал на раритетном фото, как выглядел в 1992 году

Известному фигуристу и тренеру тогда было всего 29 лет.

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию в парах Александр Жулин в Instagram поделился фотографией, которая была сделана в далеком 1992 году. На тот момент ему было всего 29 лет. На снимке знаменитый фигурист запечатлен в странном костюме и со стаканом странного напитка белого цвета.

«Как вам? 1992-й год, между прочим». Александр Жулин

«Вы просто красавчик. Есть что вспомнить. Кстати, ваша дочь Саша очень сильно на вас похожа», «Вы здесь очень симпатичный. Понимаю тех юных фигуристок», «Неожиданная фотография», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что за плечами Александра Жулина два неудачных брака. Он на протяжении нескольких лет был вместе со своей партнершей Майей Усовой. С 2000 по 2010 год Жулин был женат на фигуристке Татьяне Навке. У них есть общая дочь Александра. Наконец, свое счастье Александр Жулин обрел с фигуристкой Натальей Михайловой. У пары подрастают две дочери — Екатерина и Елена.

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