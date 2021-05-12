Цвета крем брюле: Ани Лорак в мерцающем костюме и топе в сетку появилась на публике

Ани Лорак любит выступать на публике. Она тосковала по концертам, когда началась пандемия. Тогда певица много путешествовала и целых три месяца провела в Греции с дочкой Софией. В этом году девушка с радостью посещает светские рауты и вечеринки. Она также готовит для поклонников новый клип. Недавно артистка отдохнула на Мальдивах. Она делилась кадрами, сделанными на борту частного самолета.

А вот после майских праздников Лорак вернулась к работе. Она поделилась кадрами из гримерки, где готовилась к выступлению. Певица сняла видео.

«Готовлюсь к выходу на сцену и желаю всем хорошего вечера», — заявила она.

Вскоре Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) запечатлела себя в мерцающем костюме цвета крем брюле и топе в сетку. Она стала танцевать, демонстрируя всю красоту образа и свою фигуру. Волосы артистка предпочла выпрямить и сделать макияж с акцентом на глаза. Девушка находилась в отличной настроении.

Поклонники отметили, что успели соскучиться по певице. Многие признались, что Лорак их вдохновляет своей элегантностью и женственность. «Твоя фигура как ракета», «Какая красотка», «Боже, какая конфетка», «У вас роскошный костюм», «Воплощение элегантности», «Уверена, что вы на каблуках. Просто роскошная», «Цвета нюда вам идут», «Дива во плоти», «Как такую не заметить», «Блистайте», — прокомментировали кадры подписчики.

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