В жемчужном блеске: Светлана Лобода в брюках с пайетками и бахромой устроила фотосессию

Светлана Лобода является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она привыкла много работать. Но благодаря пандемии певица смогла больше времени проводить с семьей. Примечательно, что даже на отдыхе девушка даже на отдыхе занимается спортом и следит за своей внешностью. Этой весной она отдохнула вместе с дочками Тильдой и Евангелиной в Дубае. При этом артистка почти каждый день представала в новых образах.

Обычно Лобода делает акцент на своих стройных ногах. Не раз она появлялась на публике в лосинах и платьях в пол с разрезами. На этот раз певица устроила фотосессию в необычном образе. Певица облачилась в брюки с пайетками жемчужного оттенка, низ которых был украшен бахромой, и белую блузку с перьями. Наряд с объемным верхом дополнили босоножки на шпильке. Светлана держала в руках награду за то, что на ее YouTube-канал подписался один миллион человек.

«Спасибо за вашу любовь», — написала она.

Поклонники отметили, что клипы певицы настоящие произведения искусства. Многие одарили ее комплиментами и поздравили с новым достижением. Образ Лободы многие сравнили с лебедем. Более того, наряд подчеркнул ее талию.

«Как не любить Белоснежку, лапочку», «Вы прям птица высокого полета», «Ваша фигура сражает, как и ваши треки», «Дорогой образ», «Прям дива в перьях», «Наша королева», «Вы всегда на высоте», — прокомментировали пост подписчики. К слову, наряды с пайетками не теряют актуальности. Ранее певица Валерия отметилась в костюме с пайетками.

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