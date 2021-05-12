Папина модница: Эмин Агаларов заснял двухлетнюю дочку в куртке в цветочек и розовой шапке

Эмин Агаларов является не только певцом, но и бизнесменом. В прошлом году он снова стал завидным холостяком. Мужчина расстался со своей второй женой Аленой Гавриловой. Их многие считали гармоничной парой, поэтому решение супругов о разводе удивило общественность. Однако артист купил экс-жене дом, где она теперь живет с их общей дочкой Афиной. Несмотря на случившееся, он часто навещает свою наследницу.

Не так давно Эмин впервые привел двухлетнюю дочку в свой офис. Певец души не чает в своих детях. 12 мая он снова смог провести выходной с малышкой. Он поделился трогательным фото с прогулки. В кадре малышка стояла на детской площадке. Она смотрела в игрушечный телескоп. При этом Афина была облачена в куртку с цветочным принтом, джинсы и вязаную розовую шапку-хулиганку. Агаларов привел ее в парк.

Поклонники отметили, что девочка подросла. При этом многие удивились, что певец до сих пор предпочитает не показывать лицо малышки. Однако многие уверены, что она растет красавицей. «Счастье. Очень трогательно», «Нежность», «С папой всегда интересно», «Какая она уже большая», «Нежная малышка, как мне нравятся розовые вещи на детях», «Красотка растет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что от первого брака у Агаларова есть 12-летние сыновья Али и Микаил, а также приемная дочка Амина, которой семь лет.

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