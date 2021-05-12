53-летняя Валерия в песочном тренче и джинсах с поясом Louis Vuitton предстала на публике

Валерия много лет выступает на сцене. Теперь певице уже 53 года, но она выглядит моложе многих своих сверстниц. Более того, женщина следит за своей фигурой. Поклонники восхищаются красотой артистки. Она старается выглядеть не просто женственно, но и стильно. Блондинка не боится экспериментов, поэтому ее можно увидеть в ботфортах на шпильке или экстравагантном платье. А этой весной она все чаще демонстрирует свои повседневные луки.

Недавно Валерия побывала на крещении внучки Селин. Вместе с сыном Арсением Шульгиным и невесткой Лианой артистка посетила храм, а потом обед в ресторане. Тогда певица отметилась в платье в горох и плаще небесного цвета. А на днях она решила увидеться с друзьями. Ее сопровождал муж Иосиф Пригожин. На этот раз артистка предпочла облачиться в джинсы скинни с поясом Louis Vuitton и тренч песочного цвета, который сочетался с рубашкой. В таком образе она прогулялась по Москве.

«Как устроен сегодня наш мир! Если общаешься по Интернету с человеком долгое время, видишь его жизнь в Инстаграм, то создается впечатление, что он давно уже твой друг. На днях наконец встретилась воочию с основательницей школы Français populaire Анастасией Буржуа, в школе которой я занимаюсь уже больше года», — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что Валерия выглядит очень молодо, а благодаря наряду она получила много комплиментов. «Какая вы классная, не пошлая, крутая, милая — одна такая», «Какая вы стильная», «Мне нравится, как вы носите тренч», «В джинсах вас увидишь не часто», «Такая молодая и модная», «Хорошеете», «Приятная компания», «Такая вы весенняя», — стали писать пользователи Сети.

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